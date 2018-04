Escrevendo sobre o documentário Ninguém Sabe o Duro que Dei, lembrei que Simonal cantou com Sarah Vaughan. Achei (tinha certeza) de que a música era Fly me to the Moon. Hoje, em sua coluna no Globo, Arhur Xexéo se refere ao dueto e fala que foi The Shadow of Your Smile. Fui tirar a prova, no Youtube. Vejam quem tinha razão. E curtam.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/8Hc0FGmXONk” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]