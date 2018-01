O Cinesesc (rua Augusta, 2075) apresentou em sessão especial Serras da Desordem, de Andrea Tonacci. Ela ocorreu como parte da comemoração de primeiro aniversário do ótimo site de cinema cinequanon (visite-o, não vai se arrepender). Serras da Desordem é o filme mais recente de Andrea Tonacci, autor do clássico do cinema marginal Bang Bang. O filme fica tanto entre o documentário e a ficção que coloca em crise a distinção entre os dois. Como bem observou o crítico Carlos Alberto Mattos, neste blog, Serras da Desordem tem, hoje, a mesma importância que Iracema, uma Transa Amazônica (de Orlando Senna e Jorge Bodanzky) teve em seu tempo. É surpreendente e coloca em questão a recepção tanto do espectador comum como da crítica. E, porque coloca em crise gêneros e formas, torna-se indispensável. Não perca quando passar na parte brasileira da Mostra de Cinema. Ele certamente entrará em cartaz no circuito comercial, mas não se sabe quando.

