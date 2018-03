Acabou o Festival de Brasília, estou no aeroporto esperando o voo para São Paulo. Checo e-mails e vejo que amanhã começam as sessões de imprensa para a Mostra de São Paulo, que já tem coletiva marcada para sábado (sim, sábado!) de manhã. Um festival emenda no outro, uma mostra segue outra, como num continente único, sem definição, sem fronteiras, sem tréguas. Não temos tempo para pensar. E, no entanto, teimosamente eu penso. Logo, existo.

