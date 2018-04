Selecionados para o Festival de Gramado

Selecionados do Festival de Gramado, de acordo com o Portal Filme B:

Competição nacional:

Canção de Baal, de Helena Ignez

Cildo, de Carlos Moura

Corpos celestes, de Marcos Jorge e Fernando Severo

Corumbiara, de Vincent Carelli

Em teu nome, de Paulo Nascimento

Quase um tango, de Sérgio Silva

Competição estrangeira:

Gigante, de Adrián Biniez (Uruguai)

A teta assustada, de Claudia Llosa (Peru)

Lluvia, de Paula Hernandez (Argentina)

La proxima estación, de Fernando Solanas (Argentina)

Nochebuena, de Maria Camila Loboguerrero (Colômbia)

Durante o festival, quatro nomes do cinema brasileiro serão homenageados: o ator Reginaldo Faria vai ganhar o Troféu Oscarito, o cineasta Ruy Guerra vai ganhar o Kikito de Cristal, e duas homenagens especiais serão oferecidas a Itacyr Rossi, veterano produtor gaúcho, e Ivo Czamanski, diretor de fotografia que comemora 50 anos de profissão. A coordenação do festival anunciou também que houve crescimento considerável no número de filmes inscritos em todas as categorias. Dentre os longas nacionais, foram inscritos 85 títulos, 98% a mais do que em 2008. Mais informações podem ser encontradas no site do festival: www.festivaldegramado.net.