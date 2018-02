Selecionados do 45º Festival de Brasília

Segue aí a relação dos filmes que participarão das mostras competitivas do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o mais antigo do País. Não conheço nenhum deles, o que é a melhor notícia que poderia ter. Quanto à qualidade, só vendo. Mas festival com filme novo sempre desperta pelo menos a curiosidade prévia. A segmentação entre documentário e ficção, em todos os níveis, me parece um retrocesso. Além disso, o festival dobrou de tamanho. Eram, tradicionalmente, 6 longas; agora são 12. Melhor? Não acredito. Maratona e reflexão sobre os filmes são incompatíveis.

45º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO

FILMES SELECIONADOS

Mostra competitiva de longa-metragem ficção

Comissão de seleção:

Cibele Amaral – diretora, atriz, roteirista e produtora.

José Geraldo Couto – Jornalista, crítico de cinema e tradutor.

Marcio Curi – cineasta e produtor de cinema.

Pedro Butcher – jornalista e crítico de cinema e editor do site Filme B.

Sérgio Borges – cineasta

LONGAS-METRAGENS DE FICÇÃO SELECIONADOS:

1. A memória que me contam, de Lucia Murat, 95min, RJ

2. Boa sorte, meu amor, de Daniel Aragão, 95min, PE

3. Eles voltam, de Marcelo Lordello, 100min, PE

4. Era uma vez eu, Verônica, de Marcelo Gomes, 90min, PE

5. Esse amor que nos consome, de Allan Ribeiro, 80min, RJ

6. Noites de Reis, de Vinicius Reis, 93min, RJ

Mostra competitiva de longa-metragem documentário

Comissão de seleção:

Ana Paula Sousa – jornalista especializada em cultura e crítica de cinema.

André Luiz Oliveira – cineasta e músico.

Guto Pasko – cineasta e roteirista de cinema e TV.

João Jardim – cineasta

Leonardo Sette – cineasta

A comissão de seleção gostaria de registrar que um dos critérios utilizados para a seleção dos seis filmes foi privilegiar o ineditismo.

LONGAS-METRAGENS DE DOCUMENTÁRIO SELECIONADOS:

1. Doméstica, de Gabriel Mascaro, 85min, PE

2. Elena, de Petra Costa, 82min, SP

3. Kátia, de Karla Holanda, 74min, PI

4. Olho nu, de Joel Pizzini, 101min, RJ/MT

5. Otto, de Cao Guimarães, 70min, MG

6. Um filme para Dirceu, de Ana Johann, 80min, PR

Mostra competitiva de curta ficção e Mostra competitiva de curta Animação

Comissão de seleção:

Felipe Joffily – cineasta

Fernando Mourão Gutiérrez – diretor de filmes de animação e professor do IESB

Marcya Reis – jornalista, roteirista e documentarista na TV Câmara.

Rafael Urban – cineasta, roteirista e produtor.

Thomas Larson – chargista e ilustrador e diretor de desenho animado.

CURTAS-METRAGENS DE FICÇÃO SELECIONADOS:

1. A Mão que afaga, de Gabriela Amaral Almeida, 19min, SP

2. Canção para minha irmã, de Pedro Severien, 18min, PE

3. Eu nunca deveria ter voltado, de Eduardo Morotó, Marcelo Martins Santiago e Renan Brandão, 15min, RJ

4. Menino peixe, de Eva Randolph, 17min, RJ

5. Vereda, de Diego Florentino, 20min, PR

6. Vestido de Laerte, de Claudia Priscilla e Pedro Marques, 13min, SP

CURTAS-METRAGENS DE ANIMAÇÃO SELECIONADOS:

1. Destimação, de Ricardo de Podestá, 13min, GO

2. Linear, de Amir Admoni, 6min, SP

3. Mais Valia, de Marco Túlio Ramos Vieira, 4min22, MG

4. O Gigante, de Luís da Matta Almeida, 10min35, SC

5. Phantasma, de Alessandro Corrêa, 10min20, SP

6. Valquíria, de Luiz Henrique Marques, 8min32, MG

Mostra competitiva de curta-metragem documentário

Comissão de seleção:

Beth Formaggini – documentarista, pesquisadora e produtora audiovisual.

Caio Cavechini – jornalista e documentarista.

Ciro Inácio Marcondes – crítico e professor de cinema

CURTAS-METRAGENS DE DOCUMENTÁRIO SELECIONADOS:

1. A cidade, de Liliana Sulzbach, 15min, RS

2. A ditadura da especulação, de Zé furtado, 10min20, DF

3. A guerra dos gibis, de Thiago Brandimarte Mendonça e Rafael Terpins, 19min30, SP

4. A onda traz, o vento leva, de Gabriel Mascaro, 24min47, PE

5. Câmara escura, de Marcelo Pedroso, 25min, PE

6. Empurrando o dia, de Felipe Chimicatti, Pedro Carvalho e Rafael Bottaro, 25min, MG