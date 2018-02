Selecionados de Gramado 2012

Gramado 2012

Brasileiros

— Super Nada (SP), de Rubens Rewald

— Insônia (RS), de Beto Souza

— O que se Move (SP), de Caetano Gotardo

— Futuro do Pretérito: Tropicalismo Now! (SP), de Ninho Moraes e Francisco César Filho

— Eu Não Faço a Menor Ideia do que Eu Tô Fazendo com a Minha Vida (RJ), de Matheus Souza

— O Som ao Redor (PE), de Kleber Mendonça Filho

— Colegas (SP), de Marcelo Galvão

— Jorge Mautner – O Filho do Holocausto (RJ), de Pedro Bial e Heitor D’Alincourt

5 longas disputam a Mostra Latina:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– Vinci, de Eduardo del Llano Rodriguez (Cuba)

– Artigas, La Redota, de César Charlone (Uruguai)

– Leontina, de Boris Peters (Chile)

– Diez Veces Venceremos, de Cristian Jure (Argentina)

– Calafate-Zoológicos Humanos, de Hans Mulchi Bremer (Chile)

Na mostra de Curtas Nacionais do Festival de Gramado estão 14 filmes: 9 de SP, 2 do RS, 1 de MG, 1 de SC e 1 da BA:

– #, de Andre Farkas e Arthur Guttilla

– A Ballet Dialogue, de Filipe Matzembacher e Márcio Reolon

– A Mão que Afaga, de Gabriela Amaral Almeida

– A Triste História de Kid-Punhetinha, de Andradina Azevedo e Dida Andrade

– Casa Afogada, de Gilson Vargas

– Di Melo – O Imorrivel, de Alan Oliveira e Rubens Pássaro

– Diario do Nao Ver, de Cristina Maure e Joana Oliveira

– Dicionário, de Ricardo Weschenfelder

– Funeral à Cigana, de Fernando Honesko

– Linear, de Amir Admoni

– Menino do Cinco, de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira

– Meta, de Rafael Baliu

– O Duplo, de Juliana Rojas

– Piove, il film Di Pio, de Thiago Brandimarte Mendonça