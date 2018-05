Seleção de inéditos em Paulínia

O filme Corações Sujos, de Vicente Amorim, baseado no livro homônimo de Fernando Morais, abre dia 7 de julho a 4ª edição do Festival de Cinema de Paulínia, já considerado um dos mais importantes eventos do gênero no congestionado calendário de festivais de cinema no Brasil. Amorim, que fez a versão para cinema da incrível história dos japoneses residentes no Brasil que não aceitavam a derrota do Japão na 2.ª Guerra, não concorre. Apenas no dia seguinte começa a mostra competitiva, formada por seis longas-metragens de ficção, seis documentários e doze curtas-metragens.

Os longas de ficção escolhidos são Meu País, de André Ristum, Os 3, de Nando Olival, Onde Está a Felicidade?, de Carlos Alberto Ricelli, A Febre do Rato, de Claudio Assis, O Palhaço, de Selton Mello, e Trabalhar Cansa, de Juliana Rojas e Marcos Dutra. Todos inéditos em território nacional. Trabalhar Cansa competiu em Cannes na seção Un Certain Regard. Os documentários selecionados são Rock Brasília, de Vladimir Carvalho, Ela Sonhou Que Eu Morri, de Mathias Bracher Mariani, À Margem do Xingu, de Damià Puig Auge, Uma Longa Viagem, de Lucia Murat, Ibitipoca, de Felipe Barros Scaldini, e Cidade de Ímã, de Ronaldo German.

Em entrevista, o secretário de Cultura de Paulínia, Emerson Alves, elogiou a qualidade da seleção dos filmes em concurso e ressaltou o alto nível dos curtas em competição: “Os candidatos superaram as expectativas, de modo que resolvemos dobrar o número de competidores”.

O cardápio completo do festivalserá visto pela primeira vez na tela grande do Theatro Municipal de Paulínia. No momento em que festivais muito mais tradicionais capitulam e consentem em aceitar como concorrentes filmes já exibidos em outros festivais, a atitude de Paulínia é alentadora. Expressa auto-estima e confiança dos seus organizadores e, exatamente por isso, já firmou posição no calendário nacional.



Longas de ficção

“A febre do rato”, de Cláudio Assis

“Meu país”, de André Ristum

“O palhaço”, de Selton Mello

“Onde está a felicidade?”, de Carlos Alberto Riccelli

“Os 3”, de Nando Olival

“Trabalhar cansa”, de Juliana Rojas e Marco Dutra

Documentários

“A cidade de Imã”, de Ronaldo German

“A margem do Xingu”, de Damià Puig Auge

“Ela sonhou que eu morri”, de Maira Buhler e Matias Bracher Mariani

“Ibitipoca, droba pra lá”, de Felipe de Barros Scaldini

“Rock Brasília – era de ouro”, de Vladimir Carvalho

“Uma longa viagem”, de Lúcia Murat

Curtas nacionais

“A Grande viagem”, de Caroline Fioratti

“Acabou-se”, de Patricia Baia

“Café turco”, de Thiago Luciano

“O cão”, de Abel Roland

“O cavalo”, de Joana Guttman Mariani

“O pai daquele menino”, de Raul Arthuso

“Off making”, de Beto Schultz

“Polaroid circus”, de Marcos Mello e Jacques Dequeker

“Qual queijo você quer?”, de Cíntia Domit Bittar

“Tela”, de Carlos Nader

“Trocam-se bolinhos por histórias de vida”, de Denise Machi

“Uma primavera”, de Gabriela Amaral Almeida

Curtas regionais

“Argentino”, de Diego Costa

“3×4”, de Cauê Nunes

“Adeus”, de Alessandro Barros