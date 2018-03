Se Eu Fosse Você 2 é o mais visto

Como se esperava, Se Eu Fosse Você 2, de Daniel Filho, se tornou o filme mais visto desde a retomada da produção brasileira, com de 5.324.000 pagantes contabilizados. É um fenômeno, sem dúvida, e coloca um marco difícil de ser batido. Pelo menos no Brasil. Na França, o fenômeno foi muito maior: Bienvenue chez les Ch’tiz vendeu mais de 20 milhões de ingressos. Como a França tem população de uns 65 milhões de habitantes, é o mesmo que um filme no Brasil ser visto por mais de 60 milhões de pessoas. Impossível.

