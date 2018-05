Depois do pequeno sucesso de O Primeiro Que Disse, chega ao Brasil o filme anterior de Ferzan Ozpetek, Saturno em Oposição, de 2007. Ambos falam das preocupações de Ozpetek, italiano de origem turca, com as relações humanas e a sexualidade, no quadro de uma sociedade indiferente, fria, preconceituosa e intolerante.

O recurso crítico, nesse tipo de filme, é a um círculo íntimo com o qual (supostamente) o cineasta se identifica e, em relação ao qual espera cumplicidade do público. E como não gostar de um grupo como esse? O escritor Davide e seu amigo Lorenzo, uma psicóloga antitabagista que namora uma florista, uma tradutora turca casada com um policial, além de Roberta, que tem problemas com drogas e cultiva a astrologia.

Desse agrupamento assimétrico se intui certa utopia de convivência europeia, distante da realidade como todas as utopias, e representada num grupo de amigos que inclui e integra italianos “puros” e imigrantes, heteros e homossexuais. É, na verdade, um elogio à diversidade, feito por um cineasta militante, mas de uma militância soft, que passa ao largo do proselitismo e só professa uma fé, a de que todos têm igual direito à felicidade. Numa Europa cada vez mais medíocre, racista e intolerante com os de fora, filmes como esse se tornam fundamentais. Intimista, não deixa de ser político em sua inspiração maior.

Para efeitos de dramaturgia, Ozpetek se vale da união do grupo, que fica fortalecida quando a doença se abate sobre um dos seus membros. No caso, um rapaz, precocemente atingido por acidente vascular cerebral. Em torno dele, os conflitos se acirram, mas o grupo redescobre valores e sua coesão fundamental.

Ozpetek conta com ótimas atuações individuais, em especial as de Stefano Acorsi e Margherita Buy. Não é só isso. Cineasta de boa imaginação visual, encontra soluções criativas para expressar determinadas emoções. Por exemplo, num momento de grande dramaticidade, dois personagens, para relaxar, começam a jogar pingue-pongue. A câmera filma o jogo em travelling circular, até que a mesa aparece sozinha, com a magnífica paisagem marítima em segundo plano. Ao fundo, bem suave, a música com a letra dizendo que a vida é sopro e nada permanece, embora queiramos ser eternos. Bonito demais. E triste à beça.