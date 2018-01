Sarkozy: a direita assumida

Nicolas Sarkozy, que acaba de se eleger presidente da França, não é apenas conservador, como diz o nosso amigo Antonio Bezerra Neto, fiel comentarista deste blog. De acordo com artigo do nosso correspondente em Paris, Gilles Lapouge, Sarkozy é o primeiro direitista francês assumido, desde o fim da 2ª Guerra. No mundo contemporâneo, Nicolas Sarkozy pertence à família de Ronald Reagan, Margareth Thatcher, Silvio Berlusconi e José Maria Asnar. Fará, segundo Lapouge, as reformas que a direita projeta há 50 anos sem ter coragem para realizar; botar ordem nas escolas e nas famílias, enxugamento de quadros de funcionários, menos taxação para os mais ricos. Resumindo: “Tudo para os que têm e pior para os pobres e para a justiça social. Sem falar nos ‘sem domicílio fixo’ ou, pior ainda, nos imigrantes”. Assinantes podem ler o artigo completo.

