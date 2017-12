São Paulo e Ponte: bom duelo

Mais um 0 a 0, mas bom jogo. Gostei da maneira como Ponte e São Paulo se enfrentaram, sobretudo no segundo tempo. Jogo aberto, com chances dos dois lados, rápido, apesar do calor. Acho que o jogo pendeu um pouco mais para a Ponte, que se recupera de derrota. Tenho a impressão de que o São Paulo previa vida mais fácil no Moisés Lucarelli. Acho que será um erro subestimar a Ponte daqui para a frente. Me parece um time bem montado pelo Sérgio Guedes. E bem motivado, também.

