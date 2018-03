Entra hoje em cartaz o filme de Lina Chamie comemorativo do centenário do Peixe. Santos: 100 Anos de Futebol Arte estará apenas num horário, às 14h, no Cine Livraria Cultura 2, lá no Conjunto Nacional. Eu não perderia. Vai aí o trailer, como aperitivo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.