Santista que é santista vai à Vila

Não, não à Vila Belmiro, mas à Livraria da Vila, onde José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta lançam hoje à noite, a partir das 19h, o livro Santos, um Time dos Céus, em edição ampliada, agora editada pela Realejo. O livro conta a história do clube, com muito humor e paixão, através de um personagem fictício, Brás Cubas dos Santos. A primeira edição, que li e tenho em casa na minha estante de honra, acompanha a história do Santos Futebol Clube até 1999. Esta segunda edição incorpora a era Diego & Robinho, e as conquistas dos Brasileiros de 2002 e 2004. A Livraria da Vila fica na rua Fradique Coutinho, 915, na Vila Madalena.

