Ando comovido com a preocupação de muitos analistas em salvar Cuba de si mesma. A receita parece ser uma só: reconduzi-la ao bom redil do mercado, essa solução universal para todos os males. Acho só estranho que, na maioria dos artigos, os “ensaístas” não deixam de assinalar a absoluta desimportância de Cuba no contexto das nações. Uma pequena ilha do Caribe, com pouco mais de 11 milhões de habitantes e PIB inferior ao do Estado da Bahia…Por que, então, não a deixam em paz?

