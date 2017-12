Salas de cinema ocupadas

Continua repercutindo a ocupação quase completa do circuito brasileiro por três filmes: Shrek, Piratas do Caribe e Homem-Aranha. Deu hoje na coluna do Ancelmo Gois, em O Globo (p.20):

“Atenção, Gil

Veja o massacre. Ontem, das 2.100 salas de cinema em operação no Brasil, de norte a sul, 2.060 exibiam produções americanas. Só 40 cinemas estavam com filmes de outros países em cartaz – inclusive, do Brasil.”

A discussão também rola no blog do jornalista Luis Nassif, iniciada a partir da transcrição de um post do nosso blog.