Sai a pré-lista do Oscar: Brasil de novo de fora

Mais uma vez o Brasil de fora do Oscar. Bingo, o Rei das Manhãs, nosso indicado, não apareceu na lista de nove pré-selecionados. Haverá ainda nova lista para chegar aos cinco que disputarão a estatueta de melhor filme estrangeiro no Oscar 2018. Não será ainda desta vez.

Conheço alguns dos selecionados e, por eles, posso deduzir que a lista é boa.

O Chile mais uma vez consegue destaque internacional com a história de uma transsexual em Uma Mulher Fantástica.

Félicité é um belo e intenso filme do Senegal, protagonizado por uma cantora da noite que precisa desesperadamente arrumar dinheiro para tratar do filho, acidentado de moto.

Loveless (foto acima), literalmente “Sem Amor”, mostra a crueza das relações interpessoais na Rússia pós-socialista. É de cortar os pulsos e, de longe, o meu favorito.

O sueco The Square – a Arte da Discórdia recebeu a Palma de Ouro em Cannes, uma premiação polêmica. Mas o filme é muito bom, devassa os bastidores da arte contemporânea e propõe algumas instigantes questões éticas do mundo moderno. Estreia em janeiro no Brasil.

Abaixo, a lista completa

Uma Mulher Fantástica (Chile)

Em Pedaços (Alemanha)

Corpo e Alma (Hungria)

Foxtrot (Israel)

O Insulto (Líbano)

Loveless (Rússia)

Félicité (Senegal)

Os Iniciados (África do Sul)

The Square- a Arte da Discórdia (Suécia)