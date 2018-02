Sai a lista de Veneza, Brasil fora

O Festival de Veneza divulgou sua lista de concorrentes e, mais uma vez, o Brasil ficou fora da competição principal. A participação nacional resume-se a dois longas-metragens colocados em mostras paralelas: Girimunho, da dupla mineira Clarissa Campolina e Helvécio Marins, na seção Horizontes, e Histórias que Só Existem quando Contadas, de Julia Murat na Venice Days.

A mostra principal traz nomes conhecidos do cinema mundial como David Cronenberg (A Dangerous Method), Abel Ferrara (4:44 Last Day on Earth), Philippe Garrel (Un Eté Brulant), Roman Polanski (Carnage), Aleksander Sokurov (Faust), entre outros. Três italianos foram convidados para a mostra principal do festival: Quando la Notte, de Cristina Comencini, Terraferma, de Emmanuelle Crialese, e L’Ultimo Terrestre, de Gian Alfonso Paccinotti.

Como de hábito, além dos obrigatórios concorrentes europeus (franceses e italianos em particular), e dos norte-americanos, sem os quais não se faz festival, também a presença asiática é considerável, com filmes do Japão e China. E, também como de costume, não apenas o Brasil, mas toda a América Latina foi ignorada na seleção principal (no ano passado abriu-se uma exceção com a presença do chileno Post Mortem). O festival abre com The Ides of March, dirigido e interpretado por George Clooney, e terá ainda a presença midiática da cantora Madonna, no papel de cineasta, com seu filme W.E., história de Wallis Simpson, americana divorciada por quem o rei Eduardo VIII deixou o trono.

O festival realiza-se de 31 de agosto a 10 de setembro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abaixo, a lista de Venezia 68, mostra que dá o Leão de Ouro ao vencedor.

TOMAS ALFREDSON – TINKER, TAYLOR, SOLDIER, SPY

Gran Bretagna, Germania, 127′

Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, John Hurt

ANDREA ARNOLD – WUTHERING HEIGHTS

Gran Bretagna, 128′

Kaya Scodelario, Nichola Burley, Steve Evets, Oliver Milburn

AMI CANAAN MANN – TEXAS KILLING FIELDS

Usa, 109′

Sam Worthington, Jessica Chastain, Chloe Grace Moretz, Jeffrey Dean Morgan

GEORGE CLOONEY – THE IDES OF MARCH [FILM D’APERTURA]

Usa, 98′

Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood

CRISTINA COMENCINI – QUANDO LA NOTTE

Italia, 116′

Claudia Pandolfi, Filippo Timi, Michela Cescon, Thomas Trabacchi

EMANUELE CRIALESE – TERRAFERMA

Italia, Francia, 88′

Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Giuseppe Fiorello, Claudio Santamaria

DAVID CRONENBERG – A DANGEROUS METHOD

Germania, Canada, 99′

Keira Knightley, Viggo Mortensen, Michael Fassbender, Vincent Cassel

ABEL FERRARA – 4:44 LAST DAY ON EARTH

Usa, 82′

Willem Dafoe, Shanyn Leigh, Paz de la Huerta

WILLIAM FRIEDKIN – KILLER JOE

Usa, 103′

Matthew McConaughey, Emile Hirsch, Juno Temple, Gina Gershon

PHILIPPE GARREL – UN ÉTÉ BRULANT

Francia, Italia, Svizzera, 95′

Monica Bellucci, Louis Garrel, Céline Sallette, Jérôme Robart

ANN HUI – TAOJIE (A SIMPLE LIFE)

Cina-Hong Kong, Cina, 117′

Andy Lau, Deanie Yip, Anthony Wong, Tsui Hark

ERAN KOLIRIN – HAHITHALFUT (THE EXCHANGE)

Israele, Germania, 94′

Rotem Keinan, Sharon Tal, Dov Navon, Shirili Deshe

YORGOS LANTHIMOS – ALPEIS (ALPS)

Grecia, 93′

Ariane Labed, Aggeliki Papoulia, Aris Servetalis, Johnny Vekris

STEVE MCQUEEN – SHAME

Gran Bretagna, 99′

Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge, Nicole Beharie

GIAN ALFONSO PACINOTTI [GIPI] – L’ULTIMO TERRESTRE

Italia, 100′

Gabriele Spinelli, Anna Bellato, Roberto Herlitzka, Teco Celio

ROMAN POLANSKI – CARNAGE

Francia, Germania, Spagna, Polonia, 79′

Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly

MARJANE SATRAPI, VINCENT PARONNAUD – POULET AUX PRUNES

Francia, Belgio, Germania, 90′

Mathieu Amalric, Maria De Medeiros, Golshifteh Farahani, Isabella Rossellini, Chiara Mastroianni

ALEKSANDER SOKUROV – FAUST

Russia, 134′

Johannes Zeiler, Anton Adasinskiy, Isolda Dychauk, Hanna Schygulla

TODD SOLONDZ – DARK HORSE

Usa, 84′

Mia Farrow, Christopher Walken, Justin Bartha, Selma Blair

SION SONO – HIMIZU

Giappone, 129′

Shôta Sometani, Fumi Nikaidô, Tetsu Watanabe, Mitsuru Fukikoshi

TE-SHENG WEI – SEEDIQ BALE

Cina, Taiwan, 135′

Da-Ching, Umin Boya, Landy Wen, Lo Mei-ling