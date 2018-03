Amigos, saio do ar por algum tempo pois estou indo a Veneza acompanhar o festival. Deve ser mais interessante que o do ano passado. Pelo menos promete, com filmes de Herzog, Solondz, Tornatore, Rivette e outros. Vou ver se arranjo tempo para garimpar desconhecidos em mostras paralelas. Vou dando notícias no blog. E agora, aeroporto. Fui.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.