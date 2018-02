Daqui a algumas horas, na estrada de novo. Quer dizer, no aeroporto. Rumo a São Luiz, onde acontece o Festival Lume, do Frederico Machado. Já esteve por lá o Brillante Mendoza, diretor de Kinatay e Lola (que estreia nesta sexta em São Paulo). Sei também que a seleção de filmes deve seguir o gosto do Frederico que, como sabe quem acompanha a coleção de DVDs da Lume, é um gosto ousado, com preferência pelos filmes que têm pouca oportunidade no circuito comercial. Obras raras, enfim. Vou lá ver o que encontro. Soube de um filme sérvio que fez a cabeça de muita gente e se presta a polêmica. Deve haver muitos outros filmes interessantes na programação. O cinema é diverso, comporta muitas linguagens e muitas maneiras de ver o mundo. Vamos a elas.

