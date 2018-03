Rumo a Gramado

Lá vou eu para Gramado, para mais um festival de cinema. As informações do que rolar na serra você terá aqui no blog. No sábado, dia 15, às 20h30, o Canal Brasil transmite a premiação, junto com a TV Com. Estarei nos comentários, junto com o amigo Roger Lerina, ambos comandados pela indescritível Simone Zucolotto. Convido todos a assistir.

Bem, aí embaixo vocês encontram a relação dos filmes que participam da mostra competitiva. Parece uma boa seleção, embora haja filmes repetidos, sina dos festivais brasileiros. A dupla de curadores de Gramado, Sergio Sanz e José Carlos Avellar não dá a menor bola para isso, dizendo que importa que sejam bons filmes e não que tenham participado de outros festivais. É uma tese, a meu ver para lá de discutível.

O festival começa amanhã, domingo, com a exibição fora de concurso de uma obra-prima, Memórias do Subdesenvolvimento, de Tomás Gutierrez Alea, que não pode servir de padrão de comparação com o que vier depois porque senão seria covardia.É um filmaço incrível e será um prazer revê-lo na tela grande. Serve como marco para o cinquentenário do Icaic, o Instituto Cubano do Cinema. Entre tantas homenagens de Gramado, eis aí uma que se justifica plenamente.

Enfim, amanhã é dia de aeroporto e subida para a serra gaúcha. Até lá.

LONGAS NACIONAIS

Canção de Baal

Cildo

CORPOS CELESTES

Corumbiara

Em Teu Nome

Quase um TANGO …

LONGAS ESTRANGEIROS

GIGANTE

La Próxima Estación

La Teta Asustada

LLUVIA

NOCHEBUENA

CURTAS NACIONAIS

A Invasão do Alegrete

DoceAmargo

Em Terra de Cego

Ernesto no País do Futebol

Josué e o Pé de Macaxeira

NÃO ME DEIXE EM CASA

O Teu Sorriso

O TROCO

Olhos de Ressaca

Pra Inglês Ver

QUIROPTEROFOBIA

Teresa