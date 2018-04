A bola de ferro de Fellini

VENEZA – Estava dando uma volta em frente ao Palazzo del Cinema, quando tive uma experiência surreal. Lembram daquela bola de metal que irrompe parede adentro de Ensaio de Orquestra, de Fellini? Pois bem, ela estava lá, agora, desta vez derrubando uma das paredes do Palazzo.

É a nova (ia dizer decoração, mas o termo é ofensivo) instalação de Dante Ferretti para o festival. E “simboliza” talvez muita coisa. Talvez a suposta capacidade do cinema de romper barreiras, derrubar o já estabelecido, coisas assim, que fazem parte mais da mitologia que da ordem da realidade. Talvez o (este sim palpável) o projeto para um novo Palácio do Cinema, mais moderno, mais em conformidade com a vocação de gigantismo dos atuais festivais de cinema. Veneza, assim, se equipararia à sede do arqui-rival Cannes, cujo Palais é um complexo midiático para ninguém botar defeito. Assim, a esfera significaria que, para construir o novo (que já está no papel, só falta a verba) seria preciso destruir (simbolicamente, claro) o velho. Ah,

sim, e minha experiência surreal, de déjà vu, tem sua razão de ser. Aprendi depois que foi o próprio Ferreti quem desenhou a bola para o filme de Fellini, aquele mesmo que usa a orquestra sinfônica como metáfora da sociedade. Com tantos interesses distintos e mesmo contraditórios, tantos instrumentos e vozes, quem a conduz? Um maestro ditatorial ou podemos substituí-lo por um bom metrônomo, que marca o ritmo mas não manda em ninguém? O filme é uma reflexão sobre o anarquismo e o autoritarismo feita na época da luta armada na Itália das Brigadas Vermelhas.

Por sorte, entre esses dois extremos cabem soluções intermediárias. Apenas não as encontramos ainda, mas esta é outra história, que tem na bola de ferro de Fellini apenas seu ponto de partida.