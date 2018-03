Rock Brasília – a Era de Ouro

Com Rock Brasília, o paraibano Vladimir Carvalho diz fechar sua trilogia sobre Brasília, sua cidade de adoção. As partes iniciais são Conterrâneos Velhos de Guerra e Barra 68. O primeiro tem por tema os trabalhadores, os candangos, que vieram de várias partes do País, construíram a capital e depois não encontraram espaço para nela morar. O segundo é sobre a invasão da Universidade de Brasília pela polícia no convulsionado ano de 1968. O rock, como expressão musical privilegiada da cidade ocupa a terceira lâmina do tríptico.

Faz todo sentido. Em Conterrâneos, Vladimir põe em foco a discutível arqueologia social de uma cidade utópica, fundada sob o signo da igualdade. Em Barra 68, entra em cena a distopia causada pela ditadura militar, que aviltou a vocação da cidade. E, em Rock Brasília, surge o subproduto cultural dessa fricção entre o que poderia ter sido e não foi, que é a música jovem, de protesto, feita por filhos da classe média que conseguiram ser antenas da utopia traída.

Essa substrato do desencanto fura a epiderme e aparece de modo nítido no melhor momento do filme, o show de Renato Russo no Estádio Mané Garrincha, em que houve tumulto e desencontro entre o ídolo e seus fãs. Tão geométrica em seu planejamento, Brasília é a capital da assimetria. O rock o revela.

