Robin Williams, o versátil

O ator Robin Williams morreu ontem, aos 63 anos. Fala-se em asfixia e especula-se sobre suicídio. O ator tinha problemas com álcool e drogas.

Williams era tão talentoso na comédia como no drama. Era

um ator e atores interpretam o que lhes é pedido. Mas não é tão fácil

encontrar esse tipo de versatilidade. Era tão convincente

interpretando um tipo de histórias em quadrinhos, como Popeye, como o

professor apaixonado por literatura em Sociedade dos Poetas Mortos.

Aliás, foi esse filme de 1989 que lhe deu aura universal de grande

ator. Interpreta o professor John Keating, que tenta inocular em

alunos indiferentes a arte e o encanto da poesia. Faz isso de maneira

muito sedutora, transfigurando a literatura naquilo que ela no fundo é

– uma grande aventura -, aspecto que se torna oculto por séculos de

educação careta e redutora. Keating tira a casaca da poesia e a

apresenta como forma vital aos jovens. E, por extensão, ao público do

filme. O papel valeu-lhe o Oscar de melhor ator.

É preciso observá-lo em cena para compreender como consegue transmitir

seu fascínio aos jovens alunos. Tem a energia física e mental que

torna sua expressão absolutamente encantadora. Na verdade, ele se

torna um intérprete da poesia. Um “ator” da poesia, por assim dizer.

E, desse modo, ela sai dos livros e ganha vida própria.

Esse talento, Williams empregou em Patty Adams ou Capitão Gancho.

Mesmo em filmes menores, como Uma Noite no Museu, seu carisma

revela-se de maneira marcante. O verdadeiro ator torna grandes mesmo

os pequenos papeis. Nós o vimos no exercício dessa versatilidade no

recente O Mordomo da Casa Branca, como o presidente Eisenhower. E já

estávamos habituados a ela desde o estranho Parry, em O Pescador de

Ilusões, de Terry Gilliam.

Além de sua energia, Robin Williams tinha essa face elástica, moldável

a expressões e que, se não controlada, o levava próximo da caricatura.

Era como um músico dotado de grande técnica que às vezes abusa do

virtuosismo e passa à ostentação. Jack Lemmon tinha um pouco disso

também.

É bem possível que, no quadro de um cinema menos comercial como o dos

Estados Unidos, um talento como o dele tivesse sido chamado para

papeis mais empenhados, do ponto de vista artístico. Em Hollywood fez

de tudo, de pequenos papeis a protagonista em aventuras como as do

Capitão Gancho ou o Barão de Munchausen. Ele topava qualquer parada –

e ganhava todas em função do enorme dote da intepretação que recebeu.

Deixa então um legado muito extenso em obras e muito reconhecimento

por parte da crítica e da Academia de Hollywood. No entanto, neste

momento de luto para o cinema, e balanço prematuro de uma carreira que

deveria ir bem mais longe, creio que Sociedade dos Poetas Mortos fica

no topo, como sua obra inesquecível. O legado é o do professor, que

tão bem encarnou, ao ensinar que a arte não pode tudo, mas faz a diferença

na vida de um ser humano.

É pena que ela, a arte, não o tenha salvado

dos seus demônios internos e angústias.