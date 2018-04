Reparação adocicada

VENEZA – Acabo de ver Reparação, que Joe Wright adaptou da obra de Ian McEwan. Não é mau filme, mas parece mais para ganhar Oscar que para vencer festival de primeira linha. É um daqueles filmes british de época, com bons atores, uma história que precisa ser comovente e muita, muita música adocicada. Claro, quem leu o romance sabe que se trata de uma história de culpa e expiação, em que uma personagem acusa outra de um crime que ela não cometeu e, com isso, altera (para muito pior) vidas que poderiam ter sido felizes. Faz alusão também ao papel do escrito e como se pode (se é que se pode) recuperar em palavras, i.e., em arte, aquilo que se perdeu na experiência vivida. Outro diretor talvez tivesse tirado um grande filme desse material. Wright é meio frouxo. Não envolve. Mas, enfim, é aquele filme de prestígio para abrir uma mostra que acende uma vela a Deus e outra ao diabo. Quer dizer, uma ao cinema “de arte”, outra ao cinemão comercial. Reparação é uma boa coluna do meio. Cinemão de qualidade. Quer dizer, enjoado. Mas é sempre bom ver a grande Vanessa Redgrave numa tela. Mesmo em filme menor.