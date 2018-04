Rede Social é o grande vencedor do Globo de Ouro

Melhor filme, trilha sonora, roteiro e diretor (David Fincher) fizeram de Rede Social o grande vencedor do Globo de Ouro 2011. Era o que de melhor havia numa safra muito fraca. Dá um tom vertiginoso ao novo capitalismo virtual, através da história do criador do site de relacionamentos Facebook. Chegamos no fundo do poço da alienação. Pode-se ler isso no filme, com alguma boa vontade.

Dois prêmios (ator e atriz coadjuvantes para Christian Bale e Melissa Leo) dão o segundo lugar ao belo filme sobre boxe O Vencedor.

Melhor ator, barbada, para Colin Firth por O Discurso do Rei.

Melhor filme de comédia ou musical: Minhas Mães e Meu Pai, também melhor atriz para Annette Bening. Era mais do que esperado.

Outra barbada: melhor animação para o maravilhoso Toy Story 3. Derrotou O Mágico, que também é biscoito finíssimo. Pena, mas não havia lugar para dois.

O melhor filme estrangeiro ficou para o bem intencionado dinamarquês Em um Mundo Melhor. Biutiful é melhor. Mas deve ter soado como porrada demais para os correspondentes de Los Angeles.

O superestimado Cisne Negro rendeu o prêmio de melhor atriz a Natalie Portman. E só. Já está mais do que bom.

Paul Giammatti ganhou como melhor ator comédia/ musical pelo interessante Barney’s Version que, aprendo, aqui vai se chamar A Minha Versão do Amor.

Para mim, o grande prêmio da noite foi para Carlos, de Olivier Assayas, como melhor telefilme. Filme ou telefilme, pouco importa, a história, em cinco horas e meia, da vida de Carlos, o Chacal, foi das melhores coisas que pintaram nas telas nos últimos anos. Lisérgico. Passou na Mostra. É preciso que o público veja, nem que for na TV.

O Discurso do Rei era o mais indicado. Levou apenas uma estatueta. Tem pinta de academicismo inglês. A conferir.

Esperava-se desempenho bom de A Origem (Inception). Quem esperava frustrou-se. O júri deve ter percebido que pouco havia de substância debaixo de todo aquele glacê.

