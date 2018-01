Biógrafo de Warren Beatty diz que ele teve 12.775 mulheres – até se casar com Annete Benning, quando então se teria convertido à monogamia. Supera, portanto, as supostas 10 mil mulheres do escritor Georges Simenon, criador do inspetor Maigret. E deixa no chinelo as 2065 de Don Giovanni, segundo a contabilidade do seu criado, Leporello, na ária famosa da ópera de Mozart e Lorenzo da Ponte. Casanova, outro famoso conquistador, este da vida real, nem teria chegado à casa do milhar, em que pese sua reputação. Pelos padrões acima, o pobre veneziano torna-se praticamente casto.

