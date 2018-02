Rádio Cultura FM: Violão rachado

Outro dia, voltando de carro para casa, ouvi na Rádio Cultura FM um magnífico programa chamado Violão, dirigido pelo violonista e pesquisador Fábio Zanon. Era sobre o Duo Abreu, do qual eu não tinha mais notícias havia tempos. Fiquei sabendo que um dos concertistas tinha se tornado luthier e não dava mais concertos, mas continuava tocando e cedera algumas gravações inéditas a Zanon. Ele colocou uma delas no ar, creio que uma suíte de Manuel Ponce, em interpretação extraordinária. Que maravilha.

Soube também que havia um arquivo disponível com os programas antigos e, num deles, Zanon havia entrevistado Nato, dos índios Tabajaras. A história dos incríveis violonistas Tabajaras, que vieram do Ceará, fizeram sucesso no sul e foram se tornar famosos nos Estados Unidos, sempre me encantou. Procurei então pelo programa, o encontrei e ouvi, deliciado.

Havia pensado em colocar um post indicando o programa de Zanon, quando recebi um e-mail dizendo que ele acabava de ser extinto pela Rádio Cultura FM. Não vou nem comentar esse processo de empobrecimento cultural da emissora. Vou apenas disponibilizar para vocês o programa de Fábio Zanon com os índios Tabajaras para que tenham idéia do tiro que a emissora acaba de dar no próprio pé ao tirar de sua grade programa de tal qualidade.

Clique aqui para ouvir.