Questões para o cinema político

A Retrospectiva Cinema Político Italiano representa uma iniciativa

importante da Mostra de Cinema. Em primeiro lugar, claro, pela qualidade dos

filmes programados. Em segundo, pela ocasião, oportuna, em que essas obras

podem ser vistas ou revistas.

Não se fala nem no óbvio momento que atravessa o País, com as eleições mais

acirradas da fase posterior à redemocratização. Essa é uma contingência.

Política, claro. O que a mostra pode revelar, como se isso ainda fosse

necessário, é que a política é um daqueles assuntos sérios demais para

permanecer na mão de especialistas. Vale dizer: é assunto de todos nós,

coletivamente, pois a todos afeta. E o leque que se abre a partir dessa

rubrica parece bastante amplo para abranger uma variedade de temas e

assuntos.

Por exemplo, Bernardo Bertolucci, em seu clássico Antes da Revolução, usa um

alter ego para discutir a questão crucial de um jovem hesitante entre o

comodismo da vida pequeno-burguesa e o salto no escuro da revolução. O Caso

Mattei, de Francesco Rosi, trata de uma aparente conspiração pelo domínio da

empresa estatal que controla o petróleo italiano – um conflito entre

interesses nacionais e multinacionais. O também clássico A Classe Operária

Vai ao Paraíso, de Elio Petri, reflete sobre as condições de trabalho na

sociedade capitalista. Seriam temas políticos de manual: as expectativas de

uma ruptura; os interesses do capitalismo internacional; a alienação no

trabalho.

A estes se agrega outro tema, a especulação imobiliária criminosa, ponto de

partida de As Mãos sobre a Cidade, de Francesco Rosi. Os interesses

eleitorais dos partidos políticos impedem que se encontrem os culpados pela

construção de um edifício popular em Nápoles, que desabou e provocou várias

mortes. É também política a contingência que faz do dinheiro algo mais

importante que a vida humana.

Mas a mostra avança também por temas menos “tradicionais” e que nem por isso

deixam de ser políticos, em seu sentido profundo. Em Um Dia muito Especial,

para muitos a sua obra-prima, Ettore Scola evoca o tempo de Mussolini para

tentar entender o que poderia significar a condição homossexual – e a

condição feminina – naquela época de machos de direita triunfantes.

O mesmo Scola, em Feios, Sujos e Malvados, mostra como vivem os párias da

sociedade italiana. Nessa visão sem atenuantes do lumpenproletariat, o

humanista Scola sugere que as condições muito árduas da existência levam à

perda do mais elementar sentido de solidariedade. Também é de Scola a idéia

original de acompanhar o transcurso do tempo histórico, e as mudanças que

ele acarreta, numa única locação, um salão de danças, e sem diálogos. É esse

o ambiente de O Baile.

Giuliano Montaldo descreve um caso judicial, a condenação de Sacco e

Vanzetti, culpados menos pelas evidências das provas do que pelo simples

fato de serem anarquistas vivendo em época e local inadequados.

Em Pai Patrão, talvez o filme mais famoso e inspirado dos irmãos Paolo e

Vittorio Taviani, temos, em aparência, algo que é de domínio privado e não

público: a educação extremamente severa que um pai inflige ao filho e como

este consegue se libertar através da cultura. Quando vemos de perto,

percebemos que o meio, a aspereza das relações e tudo o que conforma a

estrutura de uma organização social, aparecem nas dobras dessa aventura de

realização pessoal. É a Itália profunda que aparece no filme, para quem

quiser vê-la.

No final das contas, o caráter “político” do cinema depende tanto da

sensibilidade social do artista quanto do olhar do espectador. Como sugerem

os nossos entrevistados, a política no cinema é um pouco como o sertão de

Guimarães Rosa: está em toda parte.

Investigações sobre um Certo Gênero: cinco perguntas para três pensadores

1 O cinema comercial hoje em dia é mais voltado para o entretenimento do que

para a reflexão e o distanciamento crítico. Nesse quadro, haveria espaço

para o cinema político, como houve nos anos 60 e 70?

Walnice – Perfeitamente, e temos abundância dele vindo de todos os

quadrantes. Justo porque o cinema se tornou exclusivamente entretenimento, é

muito mais urgente hoje ressuscitar o cinema político, e a essa tarefa se

dedicam cineastas de diversos países.

Janine – Fica difícil, mas olhemos abaixo da superfície. Nove Rainhas é um

filme político? A história toda parece ignorar a política, mas o filme

mostra um país em forte crise ética, com todo tipo de trambique, culminando

na quebra de bancos. O Filho da Noiva é mais explicitamente político –

aliás, a única falha nesse filme é que ele é coisas demais, padece de um

certo excesso. Para ser político, nenhum desses filmes precisava falar de

Menem, dos militares, etc.

Olgária – Se o filme é bom, ele atende à sensibilidade e à consciência, bem

como ao entretenimento.

2 Cite alguns dos seus filmes políticos preferidos, tanto nacionais como

estrangeiros, e explique os motivos das escolhas.

Walnice – Deveriam fazer parte do currículo do ensino médio: Queimada (para

ensinar colonialismo), A Batalha de Argel (para mostrar quanto custa uma

revolução), Z e Missing (sobre terrorismo de Estado), Operação Canadá, de

Michael Moore (uma tremenda sátira, de morrer de rir, sobre o imperialismo

norte-americano), Os Companheiros, de Monicelli (sobre classe operária e

militância), Olga e Diários de Motocicleta (ambos sobre a formação do

revolucionário/a). Dançando no Escuro e Dogville, de Lars von Trier (pela

análise da crueldade a que as pessoas são sujeitas dentro das regras do jogo

do sistema em que vivemos). Ken Loach com Riff Raff e Pão e Rosas (aulas

sobre as durezas da vida dos trabalhadores, imigrantes ou não, nos países

ricos). Como fecho de ouro para a lista: O Encouraçado Potemkin. E garanto

que deixei de fora bem uns 20 de meus filmes políticos preferidos.

Janine – Com o que eu disse, vou citar filmes não usuais: Corra, Lola, Corra

mostra o empenho de uma jovem rica para salvar o namorado meio bandido e

muito burro; são várias tentativas (isso, o fascinante) até que dá um

resultado. Femme Fatale mostra a escolha que uma mulher – também nesse caso,

criminosa – pode fazer de seu destino. Minority Report tem um pouco esse

mesmo panorama, mas com idéias geniais, como a do controle do criminoso

antes mesmo de ele cometer seu ato. Carandiru mostra as estratégias de

sobrevivência e de redenção num quadro extremamente adverso. Nenhum deles

talvez mencione o nome de um governante sequer, mas por que a política tem

que se dar nos quadros do poder institucional?

Olgária – A Batalha de Argel, e também esse filme do Costa Gavras que passou

há pouco sobre os assassinatos em série do protagonista para alcançar o

posto na empresa em que trabalha e eliminar os concorrentes (O Corte). No

primeiro, toda a questão do império francês e o que a dominação e a opressão

política gera, pela arrogância, prepotência e arbítrio, ressentimento e

terror; o segundo, pelo diagnóstico amargo e lúcido das premissas e

conseqüências de um estilo de vida no mundo contemporâneo que fazem dos

ideais de solidariedade e fraternidade entre os homens uma obsolescência e

como esquecemos, progressivamente, a razão de se viver junto em um espaço

comum compartilhado de bem-estar material, moral e estético. Há tantas

fitas, entre as mais recentes, Amantes Constantes, de Philippe Garrel,

sugere que uma revolução não se caracteriza pela tomada violenta do poder,

mas transformação de consciência e de desejos, instituição de novos valores,

etc. Ou então Estamira, que é uma das fitas mais comoventes, ninguém pode

permanecer externo ao que vê, ele faz parte dessa configuração espiritual

que pode contribuir a fazer de nós pessoas melhores diante da generosidade

das pessoas simples que transfiguram, por sua alquimia, dor em beleza e as

distribui para o mundo.

3 O filme político deve ser explícito para ser eficaz (como por exemplo

Fahrenheit – 11 de Setembro, de Michael Moore) ou há espaço para a sutileza

nesse gênero de filme?

Walnice – Há lugar para ambos, os explícitos e os sutis (que são numerosos).

Janine – Penso que a explicitação excessiva não é necessariamente útil.

Moore é criticado por encaixar demais os fatos no seu esquema. Penso que o

que faz político o cinema é ele ajudar a pessoa a se sentir e fazer ativa e

não passiva. Isso nem mesmo precisa de uma narrativa sobre o poder. Sartre,

muito tempo atrás, comparou um romance em que se falava o tempo todo do medo

da catástrofe nuclear a outro que, sem mencionar sequer a bomba atômica,

transmitia o temor que o primeiro livro não conseguia.

Olgária – Quando o cinema ou outra realização cultural são literais,

tendendo a reiterar padrões esperados, que não permitem sair do senso comum,

freqüentemente criado no contexto informativo das mídias, sem não

surpreender, pode, no limite, tranqüilizar nossa má consciência, não tem

grande interesse,responde mais a um público que é “mercado”.

4 Existe quem diga que o cinema político anda fora de moda porque o próprio

debate político na sociedade se esvaziou. Você concorda com essa idéia?

Walnice – Ao contrário, o esvaziamento pode provocar a reflexão política por

parte do cinema. Basta ver a esplêndida safra de filmes políticos deste ano

de 2006, provenientes de onde menos se esperava: dos EUA.

Janine – O cinema político não precisa ser diretamente político. Dei um

curso em Columbia University, em 2004, e pensei muito o que eu podia dizer

sobre o Brasil que não fosse miséria, etc. Ora, o cinema brasileiro – como o

argentino, como outros – tem tematizado situações em que um indivíduo ou um

grupo se vê diante de um impasse, e o supera (ou não). Quando a crise

envolve uma pessoa só, costumamos dizer que a questão é ética, e que é

política quando envolve mais gente. Mas, sempre, está o princípio básico do

político, que é a pessoa (individual ou coletiva) tornar-se sujeito de sua

ação, em vez de ser joguete das circunstâncias. Isso vale para Femme Fatale,

que em nada parece ser um filme político, como para Kamchatka, obviamente

político, a comédia Nove Rainhas, o drama Bicho de Sete Cabeças, o filme

Cidade de Deus e muitos outros.

Olgária – Penso que o “cinema político”, se for cinema, isto é, parte das

belas-artes, nos faz pensar e elaborar esteticamente o nosso mundo externo e

interno. Dizer que o “cinema político” anda fora de moda é como dizer que a

música atonal ou dodecafônica, ou o nouveau roman e a literatura

contemporânea puseram fora de moda o romance narrativo, ou então a arte da

figuração envelheceu em razão do abstracionismo ou da arte conceitual. Se

for bom cinema não envelhece, é datado e não datado ao mesmo tempo.

5 Já se disse que um cineasta eminentemente político, como Costa-Gavras, faz

um cinema necessário, porém convencional na forma. Cinema político seria

incompatível com invenção de linguagem?

Walnice – Não, por quê? Nada é incompatível com a invenção de linguagem

(vide Eisenstein).

Janine – Não vejo por que, a não ser que consideremos que deseja atingir um

público mais amplo e, para isso, usa procedimentos de sucesso garantido. Mas

isso vale para qualquer tipo de cinema.

Olgária – Não poderia responder com segurança quanto à “invenção de

linguagem”, mas, em princípio, não necessariamente a “convenção” faz mau

cinema, pode haver soluções desestablizadoras como na fita A Inglesa e o

Duque, de Eric Rohmer, inverte o código do vencedor e do vencido, do

povo-vítima e do aristocrata-mau-caráter, etc. Opera à maneira dos

moralistas franceses do século 17, diz o inesperado, daí sua “eficácia”.