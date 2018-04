Que proposta, hein?

Outro dia assisti em pré-estreia A Proposta, uma comédia romântica com Sandra Bullock no papel de uma executiva má (dá para encarar a namoradinha da América fazendo esse tipo de papel?). Ela é a chefona de uma grande casa editora e temida por todo mundo. Acontece que a moça é canadense e o visto expirou. Está a ponto de ser expulsa dos EUA. A não ser que faça um casamento de conveniência. Digamos, um casamento com um dos seus funcionários e justamente aquele que mais a odeia… Bem, está aí o ponto de partida para uma história das mais previsíveis. Nem vale a pena contar como as coisas se passam, mesmo porque tudo é tão previsível e convencional que, se você for mesmo assistir, irá adivinhando cada passo dado. Sem surpresas, o que parece ser uma das receitas possíveis de sucesso hoje em dia. Enfim, é uma daquelas comédias que fazem as da Globo Filmes parecer que foram dirigidas por Billy Wilder.