Amigos, olhem bem para as fotos da tragédia de ontem no morro do Alemão. Vendo-as, lembrei, sei bem por quê, da letra de Caetano Veloso em Tropicália 2. Pensem, sobretudo os que são contra cotas ou qualquer forma de integração ou reparo a agravos históricos.

Quando você for convidado para subir no adro da

Fundação Casa Jorge Amado

pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos

dando porrada na nuca de malandros pretos

de ladrões mulatos

e outros quase brancos

tratados como pretos

só para mostrar aos outros quase pretos

(e são quase todos pretos)

e aos quase brancos pobres como pretos

como é que pretos, pobres e mulatos

e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados.

E não importa se os olhos do mundo inteiro possam estar por um

momento voltados para o largo

onde os escravos eram castigados.

E hoje um batuque, um batuque com a pureza

de meninos uniformizados

de escola secundária em dia de parada

e a grandeza épica de um povo em formação,

nos atrai, nos deslumbra e estimula.

Não importa nada:

nem o traço do sobrado, nem a lente do Fantástico,

nem o disco de Paul Simon.

Ninguém,

ninguém é cidadão.

Se você for ver a festa do Pelô

e se você não for

pense no Haiti

reze pelo Haiti.

O Haiti é aqui.

o Haiti não é aqui.

De: “Haiti”, CD Tropicália 2, 1993

Música: Gilberto Gil

Letra: Caetano Veloso