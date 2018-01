‘Quanto mais Quente Melhor’ é a a grande comédia do cinema

Pelo menos na pesquisa promovida pela BBC (veja link abaixo) ganhou Some Like it Hot, de Billy Wilder. Soube através da postagem no Facebook do amigo Sergio Rizzo, que foi um dos críticos ouvidos, além de Inácio Araújo, Carlos Heli e não sei mais quem. Enfim, poucos brasileiros numa pesquisa de viés anglo-saxão . Nenhuma comédia brasileira, portanto, entre as lembradas.

Ganhou o filme de Billy Wilder, o que parece correto. Acho que também votaria nele.

Há algumas curiosidades, numa vista rápida. O Anjo Exterminador, de Buñuel, é 92º colocado.

Amarcord, de Fellini, está na lista em 85º.

O contemporâneo Toni Erdman, de Maren Ade, vem em 59º.

O genial His Girl Friday, de Hawks, em 14º.

Dr. Fantástico, a distopia nuclear em humor negro, de Kubrick, é 2º lugar.

Deem uma olhada na relação de filmes, e me digam o que falta e o que sobra.

A lista pode ter defeitos, mas, como se diz no filme vencedor, ninguém é perfeito. Nem nada.

