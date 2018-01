Pro Dia Nascer Feliz…só melhorando a educação

Está em cartaz o belo documentário de João Jardim chamado Pro Dia Nascer Feliz. Fala da juventude e das disparidades do sistema educacional brasileiro, que, aliás, expressam a brutal diferença de níveis de renda do País. O filme é muito bom, e, inútil dizer, muitíssimo oportuno. Ainda mais depois da pesquisa divulgada pelo MEC, mostrando que a qualidade do ensino brasileiro regrediu em quase todos os níveis. Em São Paulo, o Estado mais rico da federação, a situação não é diferente. Em minha modesta opinião, não poderia haver notícia pior do que esta. Uma das poucas coisas em que acredito é que, enquanto o País não fizer da educação a sua prioridade absoluta, não sairemos desse atoleiro de décadas. Não vejo, porém, a sociedade muito preocupada com esse tema. Tivessem as mazelas da educação o mesmo destaque dos casos de corrupção ou do aquecimento global, a situação talvez já tivesse mudado para melhor. Enquanto isso não acontece, pelo menos veja o filme de João Jardim. Ele dá o que pensar.

