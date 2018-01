Prêmio Goya e outros

Prá quem gosta de premiações, lembrar: o Oscar é o mais badalado, etc. Mas existem outros importantes, como o espanhol Goya, que será conhecido neste domingo, dia 28. Vejam alguns dos concorrentes.

Principais concorrentes espanhóis:

1. Alatriste, de Agustin Dias-Yanes (15 indicações)

2. Volver, de Almodóvar (14 indicações)

3. O Labirinto do Fauno, do Del Toro (13)

Concorrentes a melhor filme

estrangeiro de língua española:

Bolívia: American Visa, de Juan Carlos Valdívia

Chile: En la Cama, de Mathias Bizé

Colômbia: Soñar Não Custa Nada (Rodrigo Triana)

Argentina: Las Manos, de Alejandro Doria

(*) Ih, trocaram o delicioso “Qué Tan Lejos”, do Equador, pelo dramalhão místico, Las Manos.

Também no domingo será transmitida, pela TNT, a entrega do SAG (Screen Actors Guild), com comentários do Rubens Ewald Filho. Dizem os entendidos que é uma boa prévia do Oscar, pois é o prêmio do sindicato dos atores e eles são maioria no colégio eleitoral da Academia de Hollywood, que entrega os Oscars.