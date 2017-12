Premiados do Olhar de Cinema 2014

Mostra Competitiva Longa

Prêmio Olhar de Melhor Filme – E Agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto, PORTUGAL.

Prêmio Especial do Júri – Branco Sai Preto Fica, de Adirley Queiróz, BRASIL.

Prêmio de Contribuição Artística – Sheep, de Marianne Pistone e Gilles Deroo, FRANÇA.

Mostra Competitiva Curta

Prêmio Olhar de Melhor Filme – Verona, de Marcelo Caetano, BRASIL.

Prêmio Especial do Júri- The Incomplete, de Jan Soldat, ALEMANHA.

Prêmio de Contribuição Artística – That I’m Falling, de Eduardo Williams, FRANÇA.

Menção Honrosa – A Chamada, de Gustavo Vinagre, BRASIL.

Mostra Novos Olhares

Prêmio Novo Olhar – From Gulf to Gulf to Gulf, de Shaina Anand e Ashok Sukumaran, ÍNDIA.

Menção Honrosa – O Tempo Passa Como um Leão que Ruge, de Philipp Hartmann, ALEMANHA.

Prêmio Olhares Brasil (Curta) para Melhor Curta Metragem Brasileiro da Mostra Competitiva e Outros Olhares Lição de Esqui, de Leonardo Mouramateus e Samuel Brasileiro.

Prêmio Olhares Brasil (Longa) para Melhor Longa Metragem Brasileiro da Mostra Competitiva, Outros Olhares e Novos Olhares – Branco Sai Preto Fica, de Adirley Queiróz.

Prêmio da Abraccine – Associação Brasileira de Críticos de Cinema – A Vizinhança do Tigre, de Affonso Uchoa, BRASIL.

Prêmio do Público (longa) – My Class, de Daniele Gaglianone, ITÁLIA.

Prêmio do Público (curta) – Coice no Peito, de Renan Rovida, BRASIL.