Premiados do Festival do Rio

VOTO POPULAR

ficção: TATUAGEM, de Hilton Lacerda

documentário: FLA X FLU, de Renato Terra

Curta: JESSY, de Paula Lice, Rodrigo Luna, Ronei Jorge

***

JÚRI OFICIAL

presidido por Fabiano Canosa e composto por Doris Hegner, Helena Ignez, Lázaro Ramos e Marie-Pierre Macia

MELHOR DOC – HISTÓRIAS DE ARCANJO – UM DOCUMENTÁRIO SOBRE TIM LOPES, de Guilherme Azevedo

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI DOCUMENTÁRIO- A FARRA DO CIRCO, de Roberto Berliner e Pedro Bronz

MENÇÃO HONROSA DO JÚRI DOCUMENTÁRIO – CATIVAS – PRESAS PELO CORAÇÃO, de Joana Nin; DAMAS DO SAMBA, de Susanna Lira

MELHOR ATOR COADJUVANTE – RODRIGO GARCÍA (TATUAGEM)

MENÇÃO HONROSA DO JÚRI ATOR COADJUVANTE – SILVIO GUINDANE ( JOGO DAS DECAPITAÇÕES), JULIO ANDRADE ( ENTRE NÓS)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE – MARTHA NOWILL ( ENTRE NÓS)

MELHOR FOTOGRAFIA – PEDRO URANO (QUASE SAMBA)

MELHOR MONTAGEM – MAIR TAVARES ( ESTRADA 47)

MELHOR ROTEIRO – PAULO MORELLI (ENTRE NÓS)

MELHOR ATOR – JESUÍTA BARBOSA ( TATUAGEM)

MENÇÃO HONROSA DO JÚRI ATOR – FRANCISCO GASPAR ( ESTRADA 47)

MELHOR ATRIZ – LEANDRA LEAL ( O LOBO ATRÁS DA PORTA)

MELHOR DIRETOR – CAO GUIMARÃES + MARCELO GOMES ( O HOMEM DAS MULTIDÕES)

MELHOR FILME – DE MENOR, de Caru Alves de Souza + O LOBO ATRÁS DA PORTA, de Fernando Coimbra

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI FICÇÃO – TATUAGEM, de Hilton Lacerda

MELHOR CURTA-METRAGEM – CONTRATEMPO, de Bruno Jorge

NOVOS RUMOS

Juri presidido Anna Azevedo e composto por Maria Flor e António Ferreira

MELHOR FILME – TÃO LONGE É AQUI, de Eliza Capai

MENÇÃO HONROSA DO JÚRI MELHOR FILME- O MENINO E O MUNDO, de Alê Abreu

MELHOR CURTA – TODOS ESSES DIAS EM QUE SOU ESTRANGEIRO, de Eduardo Morotó

MENÇÃO HONROSA DO JÚRI CURTA – LIÇÃO DE ESQUI, de Leonardo Mouramateus, Samuel Brasileiro

PRÊMIO FIPRESCI

uri Fipresci, presidido por Carmem Gray e composto por Juan Manuel Dominguez, Ricardo Largman e Luiz Fernando Gallego – TATUAGEM, de Hilton Lacerda

***



Mostra Geração

PRÊMIO GERAÇÃO FORNO DE MINAS

A Galinha que Burlou o Sistema,

de Quico Meirelles

Ficção / Cor / Digital / 15 min.

São Paulo /2012

O JURI FOI COMPOSTO POR ALUNOS (QUE TEM ENTRE 14 E 8 ANOS) DAS SEGUINTES ESCOLA QUE TRABALHAM COM CINEMA (OU QUE POSUEM CINEMA NOS SEUS CURRICULOS)

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ADOLPHO BLOCH – ETEAB

NAVE RIO(Núcleo Avançado em Educação) SEE

PRODUTORA ESCOLA CINEMA NOSSO

ESCOLA LIVRE DE CINEMA DE NOVA IGUAÇU

COLÉGIO ESTADUAL D. PEDRO II

CINECLUBE NAS ESCOLAS- SME

OI KABUM

***



Festival do Rio 2013

Estimativa de público: 280 mil espectadores



Filmes mais procurados:

Blue jasmine, Woody Allen

O mordomo da casa branca, de Lee Daniels

Fading gigolo, de John Turturro

Nebraska, de Alexander Payne

A garota das 9 perucas, de Marc Rothermund

Jovem e bela, de François Ozon

Diana, de Oliver Hirschbiegel

Apenas deus perdoa, de Nicolas Winding Refn

A grande beleza, de Paolo Sorrentino

Gravidade, de Alfonso Cuarón

Eu e você, de Bernardo Bertolucci

Um estranho no lago, de Alain Guiraudie