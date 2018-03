Premiação de Manaus 2009

Longas-metragens de ficção

Grande Prêmio do Júri

Samson & Delilah, de Warwick Thornton (Austrália)

Prêmio do Júri

Whisper with the Wind, de Shahram Alidi (Iraque)

Prêmio do Público

The Road, de John Hillcoat (Estados Unidos)



Documentários

Grande Prêmio do Júri

Wild Opera, de Laurent Frapat (França)



Prêmio do Júri

Green, de Patrick Rouxel (França)

Lost Gorillas Of Virunga, de Michael Davie (Estados Unidos)



Prêmio do Público

Crude, de Joe Berlinger (Estados Unidos)

Curtas-metragens 35mm Brasil

Grande Prêmio Lacoste

A Distração de Ivan, de Cavi Borges e Gustavo Melo



Prêmio do Júri Lacoste

O Divino, de Repente, de Fábio Yamaji



Prêmio do Público

A Guerra de Arturo, de Júlio Taubkin E Pedro Arantes







Curtas-metragens digitais do Amazonas



Grande Prêmio do Júri

Abóbora, de Cristiane Garcia



Prêmio do Júri

Janela Para o Outro, de Sávio Stoco e Michelle Andrews

Prêmio do Público

Abóbora, de Cristiane Garcia



Curtas-metragens digitais Brasil

Grande Prêmio Lacoste

Nem Marcha Nem Chouta, de Helvécio Marins Jr.



Prêmio do Júri Lacoste

A Casa dos Mortos, de Débora Diniz



Prêmio do Público

Picolé do Aranha, de Anderson Mendes