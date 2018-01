Por que um filme “pega” e outro não?

Uma dúvida me corrói a alma – por que um filme vai bem de público e outro naufraga? Não penso em coisas óbvias, tais como os blockbusters, que chegam sob tremenda campanha de marketing e dão público, sejam bons ou verdadeiros abacaxis. Falo dos filmes “diferenciados”, que querem alguma coisa além do lucro imediato em bilheteria e esquecimento rápido.

Por exemplo: fiquei muito chateado ao saber que Ervas Daninhas, de Alain Resnais, saiu de cartaz. Não entendo. Nada tem de hermético e é, na minha opinião, um tremendo filme, o melhor do ano até agora, na minha modesta avaliação. Não deu certo. No entanto, outro, do mesmo Alain Resnais, Medos Privados em Lugares Públicos, continua impávido na preferência de pelo menos uma parcela do público.

O que um tem, que falta ao outro? Ou o acaso preside a vida, o futebol, o destino dos filmes, entre outras cositas más?