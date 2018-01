Não acredito que exista muito espaço hoje em dia para o pensamento lúcido. Em tempo de guerra política, as partes desejam apenas reafirmar posições, ganhar terreno, avançar ou defender-se. Sem nada conceder ao adversário. Ao “inimigo”, como se diz. Afinal, guerra é guerra. O vocabulário é mais militar que político. No entanto, é na adversidade que o pensamento crítico precisa encontrar brechas e colocar dúvidas lá onde só existem certezas. Este é o desafio intelectual do momento. Fragilizar a rigidez. Garimpe com cuidado e você encontrará pontos de luz.

