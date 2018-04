Poltrona de avião

O ministro Nelson Jobim diz que as empresas terão de aumentar o espaço interno dos aviões. Diminuir o número de passageiros e aumentar a distância entre os assentos. “Tenho 1,90 e sofro para viajar”, diz. Também é o meu caso. Já viajei com conforto e agora me sinto como sardinha em lata. Como não estou em fase de crescimento, concluo que foram nos apertando cada vez mais. Mas e daí, né? A concorrência não é a alma do negócio? Vence quem apresentar o pior serviço, quer dizer, o mais barato, aumentando assim o lucro. O resto que se dane. A conclusão disso tudo é que as companhias estavam fazendo o que bem desejavam, sem serem incomodadas por ninguém. Repito o pensamento que tenho sempre que estou no ar: e se estiverem dispensando à manutenção técnica o mesmo “cuidado” que têm no trato com as pessoas?