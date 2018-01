Pingue pongue com Fernando Pérez

Abaixo a entrevista que fiz com Fernando Pérez, o diretor cubano, autor de Últimos Dias em Havana, em cartaz no país. Usei parte dela na matéria publicada hoje no Estadão. Segue agora na íntegra. ​Recomendo, porque Pérez, além de grande artista, é homem lúcido e inteligente, qualidades que nem sempre andam juntas. ​

Nem traduzi as respostas porque espanhol todos entendem.

No relacionamento entre Miguel e Diego há algo como uma referência ou

homenagem a Fresa Y Chocolat? Em que medida seu filme se aproxima e se

distancia do de Titón?

Ambos personajes podrían compartirlo todo, excepto dos aspectos: el Diego nuestro no es un intelectual y su realidad ya no es la misma que la del Diego de FRESA Y CHOCOLATE. Podría agregar una diferencia más (que parte de otra semejanza): ambos personajes están impedidos –sólo que el original no puede actuar porque la sociedad no se lo permite y el nuestro no puede estar activo a causa de su situación física.

Más que un homenaje a FRESA Y CHOCOLATE, el filme es un homenaje a Titón: mi primera experiencia como asistente de dirección fue en una de sus películas y a él le debo todo lo que sé de cine.

Neste, como em outros filmes, você aborda a dialética entre o ficar em

Cuba e ir-se embora, decisão sempre difícil e dilacerante para o

cubano. Como você acha que esse dilema vem se transformando ao longo

dos anos?

La emigración es un dilema (y en muchos casos, una tragedia) de este mundo en que vivimos. Sólo que en Cuba se ha caracterizado y profundizado por razones ideológicas. A lo largo de los años se ha ido definiendo más su carácter fundamentalmente económico. Justamente por su complejidad y experiencias individuales –muchas veces dramáticas– será un tema inagotable. Tengo tres hijos y dos de ellos han escogido vivir fuera de Cuba: la mayoría de las familias cubanas han vivido separaciones y ausencias similares.

Não conhecia os atores fantásticos que interpretam os papéis

principais, Patricio Wood e Jorge Martinez. Onde você os descobriu?

São atores de teatro ou com grande presença já no cinema cubano?

Hicimos un largo proceso de casting para escoger al actor que interpretara a Diego (sobre todo porque se trata de una caracterización). Jorge Martínez es un actor muy querido en Cuba, pero hasta este filme no había tenido la posibilidad de interpretar un protagónico en cine. Nos decidimos por él no sólo por su sensibilidad y talento, sino porque en su vida personal ha tenido que enfrentar situaciones similares a las del personaje, lo cual lo ayudó mucho en su identificación con Diego.

Nunca había trabajado con Patricio, pero siempre pensé que en él estaba Miguel –aun cuando en la realidad su carácter es bien distinto al del personaje, porque él es muy extrovertido y alegre. Patricio fue muy metódico e hizo un esfuerzo extraordinario durante todo el rodaje para concentrarse en el mutismo y la vida interior de Miguel y terminó identificándose mucho con el personaje. Ahora cuando nos encontramos en la actualidad fuera de la película, yo sigo llamándole “Miguelito”.

Outra atriz, esta que suponho ser amadora, é a garota Gabriela Ramos?

Como você a descobriu para o elenco?

Gabriela se presentó ella misma al casting y sentimos de inmediato que había muchos rasgos que la identificaban con Yusisleydi. Recuerdo que en la primera entrevista se puso a cantar y esa misma situación la incorporamos después al personaje. Lo más lindo fue que un mes antes de ser escogida para actuar en la película, no había aprobado los exámenes de ingreso en la Escuela de Actuación.

Ahora ya está en el último año de la carrera.

A personagem dela representa a “nova Cuba”, aquela que já deixou o

ardor revolucionário e encara as dores e desafios de um futuro

incerto?

Me interesa mucho este final porque estaba buscando esa expresión franca que muchos jóvenes tienen y que se revela en el lenguaje que emplean, pues no recurren a discursos acabados, ni a las mismas palabras que se repiten en los medios de comunicación.

Incluso, el hecho de que el discurso de la joven Yusisleydi pueda parecer ingenuo, denota una profunda sinceridad que le permite juzgar las conductas de los otros y a pesar de su adolescencia, termina siendo madura en sus reflexiones; lo que simboliza esa madurez precoz que caracteriza a muchos de nuestros jóvenes..

A última fala dela, olhando diretamente para a câmera (quer dizer,

para nós, espectadores) é extremamente comovente e perturbador. Por

que escolheu esse plano no desfecho da história?

Hacía tiempo quería filmar una escena en la que un personaje rompiera esa cuarta pared imaginaria y comenzara a hablar directamente al espectador en una suerte de diálogo cómplice. Te confieso que ha sido un final muy controvertido: hay algunos espectadores que no aceptan esa ruptura.

Me lembro que o grande Fernando Birri dizia, a propósito do seu filme

Tire-Diez, que queria seu espectador “comovido, mas lúcido”. Acha que

esse ainda é um bom lema? Caso sim, em que medida o aplica ao seu

próprio cinema?

Soy cineasta, pero sigo siendo espectador. Y el cine que me atrae es el cine que me conmueve, que me emociona. Es por eso que siempre trato de hacer películas que emocionen al espectador, pero que después de la emoción, venga una reflexión incluso polémica. Tiene toda la razón el grande Fernando Birri cuando sueña con un espectador activo y no adormecido por las grandes maquinarias del entretenimiento vacío.

Depois de um extraordinário filme sem qualquer diálogo, Suite Havana,

você volta à cidade com um filme cheio de bons diálogos. Por que a

opção?

La intención ha sido hacer Suite Habana trece años después y en clave de ficción, con personajes que están en el mismo medio, en el mismo entorno aquel, pero viviéndolo de otra manera.

La Habana sigue siendo la misma, pero muchas cosas han cambiado, porque las condiciones de sobrevivencia en esos barrios populares se han complejizado.

Esa es La Habana que yo más camino, esa ciudad que definen como La Habana profunda y que es la más representativa pero la menos representada en nuestros medios y en los medios fuera de Cuba. Y cuando se representa, porque viene Rihanna, está estilizada; porque lo feo o lo sucio puede tener una belleza y convertirse en una puesta en escena.

La Habana de la película es la del interior de los solares, sus laberintos, donde vive tanta gente diversa. Nosotros recorrimos, buscando locaciones, muchísimos solares y en cada uno se repetían los mismos habitantes, las mismas expresiones. En el solar donde filmamos, la colaboración de los vecinos fue estelar. Es ahí donde más me gusta filmar. Es un espacio que yo camino mucho y donde siento que se puede reconocer la temperatura de nuestra realidad más que en los medios oficiales u otros medios. Pero hay que vivirlo.



Quais são as perspectivas atuais do cinema cubano? E do próprio país,

face aos avanços de Obama e agora ao retrocesso de Trump? Como tudo

isso afeta a política interna cubana e arte do seu país?

El cine cubano se está recuperando de la crisis de los años noventa y su producción se ha ido enriqueciendo con el surgimiento de un cine independiente realizado fundamentalmente por jóvenes talentos.

El gobierno de Obama fue muy positivo para acabar con una obsoleta política de hostilidad que ahora renueva Donald Trump no sólo para Cuba sino para el mundo. Y por supuesto, no será Estados Unidos quien determine el destino de Cuba. Nos toca a nosotros y en eso estamos —con muchas contradicciones, pero eso es bueno para que todo evolucione y cambie.