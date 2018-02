Pelo Malo e os desafios da diversidade

O título Pelo Malo pode ser traduzido por “cabelo ruim”, que é o que pensa de sua cabeleira o garoto Junior (Samuel Zambrano). Ele tenta alisar seus indomáveis fios para se parecer a um cantor popular. A mãe, Marta (Samantha Castillos), com um bebê de outro relacionamento no colo, trabalha como segurança particular e tenta se reintegrar à sua equipe, fica preocupada com o filho mais velho. Tem medo de que ele seja homossexual. O menino só encontra solidariedade junto a uma amiguinha da vizinhança que, por sua vez, sonha em ser miss. Também encontra guarida na casa da avó, ex-sogra de Marta.

Leia a crítica completa:

http://www.estadao.com.br/noticias/arte-e-lazer,garoto-encantador-prega-direito-a-diversidade-em-pelo-malo,1160832,0.htm