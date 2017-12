Pelé…na Universidade

Amigos, anos atrás uma revista me encomendou um texto sobre Pelé. Escrevi mas, antes de mandar, pedi a minha mulher para ler. Ela me disse assim, na cara: “Eu, se fosse você, não publicava esse texto; está ridículo, baba-ovo total”. Aceitei o conselho e o reescrevi. Mas não fiquei contente com o resultado e desisti do free-lance, embora bem precisasse daquela graninha. Desde então, fiquei com a seguinte idéia na cabeça: ninguém escreve, ou fala, impunemente sobre Pelé. Se diz o que pensa, passa por babaca, piegas ou mentiroso. Se tenta ser contido, fica aquém, muito aquém do personagem.

Tudo isso para dizer que fui convidado a participar de uma mesa hoje à noite na PUC-SP para discutir o personagem, o que repõe esse desafio em minha vida. O título da mesa redonda é Pelé Eterno, que é também como se chama o filme de Aníbal Massaini sobre o Rei. O encontro é parte de uma semana de estudos dedicada pela PUC ao Santos Futebol Clube.

Não faz muito tempo, as Universidades achavam que futebol era um assunto indigno das altas cogitações acadêmicas. Tema menor. Isso está mudando e já existe muita gente boa nas universidades pesquisando e escrevendo sobre os aspectos culturais do nosso esporte mais popular. A iniciativa da PUC é mais uma prova dessa tendência. E inédita: pelo que sei, é a primeira vez que uma universidade dedica uma semana de estudos a um clube de futebol.

O desafio das pesquisas acadêmicas sobre o futebol será, a meu ver, levar em conta toda a complexidade desse esporte tão popular e suas repercussões na cultura brasileira, sem por isso transformá-lo em objeto de estudo frio, quer dizer, chato. Devemos, acho eu, estudar o futebol com rigor, mas sem perder o sentido da paixão. Que seja um “saber com sabor”, como desejava Roland Barthes, falando de outra área do conhecimento.

Enfim, quem se sentir atraído pelo assunto está convidado.

Seguem abaixo as informações sobre o evento, tiradas do site do Santos Futebol Clube.

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) promoverá, de 11 a 14 de junho, o Seminário Metrópoles, Identidades e Futebol – Santos, um time de todos os tempos. Os painéis serão apresentados no Museu da Cultura, na Faculdade de Ciências Sociais (Rua Monte Alegre, 984 – Perdizes- São Paulo-SP).

Os temas giram em torno da ligação do futebol com outros aspectos da cultura da Pátria de Chuteiras, como a arte e a história. O evento é fruto de uma parceria entre o Museu da Cultura, Grupo Interdisciplinar sobre Estudos do Futebol (USP) e Núcleo de Estudos do Cotidiano e de Cultura Urbana (PUC-SP).

Programação

11/06- Segunda-feira- 19h30

Pelé Eterno

Local: Sala 134C

Reginaldo Mattar Nasser

Cientista Político

Coordenador Relações Internacionais – PUC-SP

Luiz Zanin Oricchio

Jornalista – O Estado de S. Paulo

Fernando José Lourenço Filho

Historiador – USP

Grupo Interdisciplinar sobre Estudos do Futebol

Kátia Rubio

Psicóloga

Universidade de São Paulo

Instituto Sedes Sapientiae

12/06- Terça-feira- 19h30

Futebol e História

Local: Sala 134C

Marco Antônio Villa

Historiador

Universidade Federal de São Carlos

José Geraldo de Moraes Villa

Historiador

Universidade de São Paulo

João Paulo Streapco

Historiador

Universidade de São Paulo

Grupo Interdisciplinar sobre Estudos do Futebol

José Paulo Florenzano

Antropólogo

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Diretor Museu da Cultura

Diana Mendes Machado da Silva

Historiadora

Grupo Interdisciplinar de Estudos Sobre Futebol

13/06- Quarta-feira- 19h30

Exibição do Filme “Pelé Eterno”

Local: Sala 134C

Diretor : Aníbal Massaini Neto

14/06- Quinta-feira- 19h30

Futebol e Arte

Local: Sala 134C

Flávio de Campos

Historiador

Universidade de São Paulo

Afonso Celso Garcia Reis – (Afonsinho)

Médico

Ex-atleta Profissional

Rodrigo Barbosa Ribeiro

Antropólogo

Pontifícia Universidade Católica

Nema/Complexus

Odir Cunha

Escritor/Historiador