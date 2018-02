Paulo Emilio polêmico

Um Paulo Emílio Sales Gomes mais exposto e incisivo em suas opiniões no que nos textos que escrevia regularmente em jornais e publicações acadêmicas. É o que traz o livro da série (Azougue Editorial, R$ 29,90), contendo as entrevistas do nosso maior crítico de cinema, agitador cultural, professor e fundador da Cinemateca Brasileira concedidas a diferentes veículos de imprensa. O organizador do livro, Adilson Mendes, revela-se fiel discípulo de Paulo Emílio, morto em 1977. E, na entrevista concedida ao Estado, Adilson, que é doutor em Ciências da Comunicação pela ECA-USP e trabalhou por dez anos como pesquisador na Cinemateca, abre com críticas à situação difícil pela qual atravessa a casa fundada por Paulo Emílio. O livro será lançado dia 31, na Casa Guilherme de Almeida.

Leia aqui a entrevista:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

http://www.estadao.com.br/noticias/arte-e-lazer,livro-relembra-polemicas-de-paulo-emilio-sales-gomes,1165338,0.htm