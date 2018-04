Leitores me perguntam sobre os editais de Paulínia. Como não sabia nada, pedi ajuda a meu amigo João Nunes, do Correio de Campinas. Respondeu prontamente, em texto que transcrevo abaixo porque pode interessar a outras pessoas:

“As inscrições para o concurso de roteiro terminaram ontem, dia 5. E até o fim da semana passada, havia 32 inscritos. O resultado do vencedor (é um só) sai durante o festival. O prêmio é de R$ 45 mil.

Quanto aos filmes, as inscrições vão até o dia 22 (curtas e longas). Qualquer outra dúvida acesse o site do festival.