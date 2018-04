Paulínia: apresentadores se explicam

Recebi e-mail da assessoria de imprensa de Guilhermina Guinle e Murilo Benício sobre os problemas na apresentação da cerimônia de encerramento do Festival de Paulínia, como está relatado neste blog no post “Festival de equívocos em Paulínia”. Segue abaixo o comunicado:

“Oi, Boa Tarde

Como assessores de imprensa dos atores Murilo Benicio e Guilhermina Guinle temos a esclarecer que com relação ao seu artigo sobre o encerramento do II Festival de Cinema de Paulínia a soma de vários contratempos resultou em uma apresentação “confusa” por motivos alheios aos atores e a direção do festival .

Os atores ensaiaram durante a tarde e questionaram à produção do evento sobre alterações que o roteiro sofria durante o ensaio. Foram ainda avisados que o roteiro sofreria modificações posteriores que seriam acrescidas ao teleprompter, o que em alguns momentos não ocorreu.

Os atores estão mais do que acostumados a utilizar bem o teleprompter e em qualquer apresentação ao vivo podem surgir contratempos e nesse caso vários problemas aconteceram ao mesmo tempo o que dificultou a apresentação.

A produção solicitou ainda aos atores chamassem ao palco todos os premiados de uma só vez, solicitação que foi questionada e que causou reclamações por parte do júri e dos premiados.

O Festival de Paulínia veio abrilhantar ainda mais o cinema brasileiro e por estar apenas em sua segunda edição erros são passíveis de acontecerem, porém esses contratempos não devem ser atribuídos aos atores que desempenharam o papel que lhes foi solicitado.

Sem mais a esclarecer.”

A nota está assinada por Daniela Bassit, da Ponto 3 Comunicação.