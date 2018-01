Parem as máquinas!

Ontem recebi um e-mail da assessoria de imprensa de Sebastian (aquele da C&A), dizendo que, depois de um ano de 2006 cheio de sucesso, o modelo iria comemorar com a família passando férias em Paris. Ajuntava o texto a informação de que Sebastian estava disponível para entrevistas e fotos, caso esse importante evento interessasse ao jornal.

Leio, divertido, na Mônica Bergamo de hoje, que o apresentador Leão Lobo também manda mensagem de férias aos fãs. Em justo repouso na Bahia, diz a nota, o apresentador aproveita o tempo para reler (sic) Crime e Castigo, de Dostoievsky, que, segundo ele, “tem tudo a ver com o atual momento de impunidade que o Brasil atravessa”.

Essas pílulas têm aquele sabor característico de toda futilidade. São também ilustrações do modo de comportamento atual das pequenas celebridades no imenso mundo do espetáculo.