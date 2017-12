A praia é deles?

Vai aí uma foto para ilustrar o que está acontecendo na praia da Enseada, no Guarujá. Não sou nostálgico e nem quero um Guarujá parado no tempo, dos anos 50 ou 60, ou exclusivo da elite. Pelo contrário. Agora, se isso que está na imagem não é depredar o meio ambiente, privatizar o espaço público e ferir o direito de todos ao uso da praia, não sei o que seja. Aliás, as praias brasileiras são de propriedade da União, portanto de todos nós. Como é que esses caras constroem nelas? Quem autoriza? Essas edificações são legais? Perguntas que não querem calar.

Quiosques em alvenaria, construídos lado a lado, deixando uma estreita passagem de acesso à praia. As mesas e cadeiras em vermelho, ao fundo, sobre a areia, pertencem aos quiosques. Só senta quem consome. Onde há espaço para os usuários da praia? Foto tirada do calçadão da Enseada