Para entender o nosso mundo

Nesse primeiro dia de Mostra de Cinema, eu gostaria de fazer apenas uma indicação, mas com muita ênfase: se você se interessa pelo mundo em que vive, não deixe de ver Caminho para Guantânamo, de Michael Winterbotton. Misturando técnicas de documentário e ficção, ele refaz a trajetória de três jovens presos como Talibãs, sua terrível estadia na prisão de Guantânamo (um enclave americano em Cuba), até sua libertação. Fala mais sobre a política da era Bush e sua intervenção no planeta do que vários tratados de sociologia. Passa hoje, sexta-feira, às 23h30 no Unibanco Arteplex 1. É o chamado filme necessário.

