Para entender o nosso mundo

Notícias que se complementam. Ontem Bush disse que vai enviar mais 20 mil soldados ao Iraque. Morto Saddam Hussein, resta estabelecer e fortalecer no país a democracia como valor universal. Para o bem do povo iraquiano, claro.

No domingo saiu no jornal britânico The Independent matéria dando conta de que o Parlamento Iraquiano planeja desnacionalizar o petróleo do país e entregar a exploração dos campos, em contratos de até 30 anos, a empresas privadas estrangeiras. Além disso, o Iraque devidamente “democratizado” será uma maravilhosa oportunidade de negócios, pois precisa ser reconstruído depois da guerra que o deixou em ruínas. Cabe à iniciativa privada estrangeira fazê-lo, é claro também.