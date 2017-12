Outras repercussões a Tropa de Elite

Em seu site, o Boletim Filme B registra outras reações da crítica internacional ao filme de José Padilha, não tão extremadas quanto a do Variety. Transcrevo abaixo.

“A imprensa internacional seguiu repercutindo nesta terça-feira a exibição de Tropa de elite no Festival de Berlim. O site do informe britânico Screen Daily publicou uma das críticas mais favoráveis ao filme até agora. Diz o texto que “[Tropa de elite], um filme tão duro que é praticamente forjado em ferro, faz o mais agressivo dos dramas policiais recentes americanos parecerem comédias românticas de Hillary Duff”. A crítica segue elogiando a “energia” e “inteligência” de Tropa e afirma que “os prospectos internacionais podem ser extremamente bem sucedidos caso a The Weinstein Company empregue um marketing astuto”.

A avaliação do Hollywood Reporter foi mista, com elogios ao ritmo do filme e críticas à estrutura narrativa. “Um desajeitado mas acelerado filme de ação sobre policiais matadores”, diz o subtítulo da crítica, que prossegue: “pobremente estruturado e às vezes incoerente, qualquer apelo de bilheteria do filme dependerá de seu ritmo e da quantidade de tortura e matança, de modo que ele deve se sair bem”. A publicação também repercutiu os depoimentos de José Padilha na coletiva de imprensa – clique aqui para conferir a reportagem.”